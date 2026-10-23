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France24: протестувальникам дозволили акції у східній частині Парижу

Учасникам заборонено рухатися в бік центру міста, де розташовані магазини та важливі державні установи. "Жовті жилети" зі забороною не згідні.

France24: протестувальникам дозволили акції у східній частині Парижу
Завтра під час демонстрацій мають залучити на 20% більше правоохоронців, аніж минулими вихідними
Фото: EPA/UPG

Запланований на суботу протест у Парижі може відбутися у східній частині французької столиці, починаючи від площі Бастилії, повідомляє France24 з посиланням на поліції.

Проте учасникам заборонено рухатися в бік центру міста, де розташовані магазини та важливі державні установи.

Водночас рух “Жовтих жилетів”, який разом із профспілками організовує акції проти зростання вартості життя, заявив, що не погоджується з цим розпорядженням.

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У четвер в Парижі відбувся студентський протест, у якому взяли участь сотні людей. Акцію провели після того, як суд у терміновому порядку скасував заборону поліції.

BBC повідомляє, що Париж продовжує дію часткової комендантської години, що обмежує пересування в окремих районах міста, до понеділка. А у Марселі та Ліоні на ці вихідні запроваджується повна заборона на проведення протестів.

Музеї Лувр, Орсе та музей Пікассо у французькій столиці завтра будуть зачинені.

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен повідомив, що у всій Франції загалом заарештували 2700 осіб за правопорушення, скоєні у межах протестів. Понад 1000 із них уже постали перед судом.

Що було раніше

Попередні демонстрації учнів та студентів переросли у вуличне насильство – наймасштабніше в країні за останні роки.

Учора президент Франції Еммануель Макрон після наради з ключовими міністрами та представниками спецслужб заявив про запровадження комендантської години й інших заходів безпеки, зокрема заборони на проведення акцій протесту “нелегітимними групами”.

Водночас організованим групам – наприклад, профспілкам – запропонують альтернативні маршрути для проведення маршів, щоб убезпечити бізнес.

Завтра під час демонстрацій мають залучити на 20% більше правоохоронців, ніж 17 жовтня. Також планується залучення військових для патрулювання вулиць.

У Парижі учасникам протестів заборонено збиратися біля Єлисейського палацу (резиденції президента), на площі Бастилії, поблизу обох палат парламенту, а також у низці туристичних місць, зокрема біля Лувру та на Єлисейських полях. 

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