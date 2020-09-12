"Жовті жилети" в Парижі знову влаштували сутички з поліцією

У Франції відновилися протестні акції "жовтих жилетів". У Парижі протестанти зіткнулися з поліцейськими. Правоохоронці затримали щонайменше 154 протестувальників, передає DW.

"Представники "жовтих жилетів" вийшли на попередньо затверджені акції протесту в Парижі та низці інших французьких міст у суботу, 12 вересня. Кілька сотень демонстрантів зібралися у центрі Парижа для дозволених маршів", - йдеться у повідомленні.

За даними Reuters, одна колона протестувальників рушила за дозволеним маршрутом, а інша відхилилася, і деякі її учасники почали підпалювати авто та сміттєві баки. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ.

Поліція повідомляє про затримання 154 осіб, 54 з них потім допитали. Також поліцейські вилучили ножі, лук, рукавички і маски, повідомляє агенція dpa. Всього у районі міста, де відбулися сутички, перебували близько 1000 демонстрантів, передають місцеві ЗМІ.

Це була перша велика спроба проведення акцій протесту "жовтих жилетів" після літніх канікул у Франції, на тлі збільшення кількості інфікувань коронавірусом у країні.

Протести "жовтих жилетів" також анонсували в інших французьких містах - Марселі, Тулузі, Ліоні та Ліллі. Утім, влада міста Тулуза заборонила проведення протесту, посилаючись на коронавірусні обмеження та зростання кількості заражень у регіоні.

Нагадаємо, в середині листопада 2018 року у Франції почалися масштабні акції протесту проти підвищення цін на паливо. Акції організовувалися рухом "жовті жилети" і традиційно проводилися по суботах. Згодом рух став висловлювати невдоволення діями влади загалом і особливо недостатньою, з їх точки зору, допомогою держави найменш забезпеченим громадянам.

Після цього влада Франції пішла на поступки "жовтим жилетам", відмовившись від підвищення податку на пальне. Також французький президент Еммануель Макрон оголосив про низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища французьких громадян. Так, він заявив, що з 2019 року у Франції на 100 євро буде збільшений щомісячний мінімальний розмір оплати праці, передбачені заходи щодо поліпшення забезпечення пенсіонерів, робота в понаднормові години буде оплачуватися без стягнення податків.

У річницю першої акції "жовтих жилетів" у Парижі відбулися заворушення. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ.