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У ДР Конго обвалилась шахта, де видобували золото, загинули 50 осіб

Напередодні у провінції пройшли сильні зливи.

У ДР Конго обвалилась шахта, де видобували золото, загинули 50 осіб
Фото: twitter.com/MaishaRdc

У Демократичній Республіці Конго внаслідок злив стався обвал у шахті, де видобували золото. Загинули щонайменше 50 людей. Про це повідомляє Al Jazeera.

Трагедія сталася 11 вересня.

Напередодні у місті Камітуга в провінції Південне Ківу пройшли сильні дощі.

Губернатор провінції висловив жаль з приводу "трагічної загибелі 50 людей, більшість з яких молодь".

Мер Камітуги Александре Бундя причиною трагедії назвав "просідання ґрунту, спричинене зливами" та сказав, що точна кількість жертв наразі не відома.

У місті оголосили дводенну жалобу та закликали місцевих жителів допомогти дістати тіла загиблих із шахти.

Нагадаємо, у червні у Луганській області через обвал загинув шахтар, ще один отримав травми.

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