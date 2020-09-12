У Демократичній Республіці Конго внаслідок злив стався обвал у шахті, де видобували золото. Загинули щонайменше 50 людей. Про це повідомляє Al Jazeera.
Трагедія сталася 11 вересня.
Напередодні у місті Камітуга в провінції Південне Ківу пройшли сильні дощі.
Губернатор провінції висловив жаль з приводу "трагічної загибелі 50 людей, більшість з яких молодь".
Мер Камітуги Александре Бундя причиною трагедії назвав "просідання ґрунту, спричинене зливами" та сказав, що точна кількість жертв наразі не відома.
У місті оголосили дводенну жалобу та закликали місцевих жителів допомогти дістати тіла загиблих із шахти.
#KAMITUGA_SK_RDC: Plus de 50 morts dans un puit d'or. Ils sont tous des exploitants artisanaux de l'or dans la mine de KAMITUGA. (11/10/2020) @TheoKASI @mines_des @madiata @afrikarabia @CTCPM_MINES_RDC @JJPWondo @GouvSudkivu @eberande— MAISHA RDC (@MaishaRdc) September 11, 2020
Photo @JeffMwenyemali pour @MaishaRdc pic.twitter.com/0fiKoziVz7
Нагадаємо, у червні у Луганській області через обвал загинув шахтар, ще один отримав травми.