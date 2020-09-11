Microsoft звинуватила РФ і Китай у шпигунстві за пов'язаними з Трампом і Байденом особами – країни заперечують

Технологічна компанія Microsoft звинуватила хакерів, пов'язаних з Пекіном і Москвою, у шпигунстві за наближеними до кандидатів у президенти США особами.

Росія та Китай відхиляють звинувачення, пише Reuters.

Радники обох кандидатів - чинного президента Дональда Трампа та його суперника від "демократів" Джо Байдена - оцінюють ризики, спричинені цифровими шпигунами по всьому світу.

У звіті Microsoft, в якому також згадується Іран, йдеться, що одна з головних фірм-консультантів кампанії Байдена є ціллю тих самих російських хакерів, які підозрюються у втручанні в американські вибори 2016 року.

У повідомленні віцепрезидента Microsoft з питань безпеки споживачів Тома Берта йдеться про те, що група, яку звинувачують у втручанні в передвиборче листування Гіларі Клінтон у 2016 році - підрозділ російської військової розвідки, широко відомий як Fancy Bear - останній рік намагається проникнути в облікові записи, що належать політичним консультантам, котрі обслуговують як республіканців, так і демократів, а також адвокаційні організації та аналітичні центри.

Берт також повідомив, що китайські хакери відслідковували людей, "тісно пов'язаних з президентськими кампаніями та кандидатами".

Однак міністр закордонних справ Китаю, як і його російський колега Сергій Лавров, запевняють, що ніколи не втручалися в справи США.

Керівник кіберслужби Міністерства національної безпеки Крістофер Кребс заявив, що попередження Microsoft відповідає попереднім заявам спецслужб щодо російського, китайського та іранського шпигунства за цілями, пов'язаними з виборами.

Нагадаємо, що 7 серпня директор Національного центру контррозвідки США Вільям Еваніна заявив про спроби Росії, Китаю та Ірану повпливати на результат президентських виборів у Штатах.

За оцінками контррозвідки, "Росія вживає заходів, щоб очорнити колишнього віцепрезидента Байдена і тих, кого вона вважає антиросійським істеблішментом".

У заяві також вказується, що "деякі особи, пов'язані з Кремлем, намагаються підвищити (рейтинг. - Ред.) кандидатури Трампа в соціальних мережах та на російському телебаченні".

Еваніна також заявив, що Росія використовує українського нардепа Андрія Деркача для впливу на вибори президента.

КНР, відповідно до заяви голови контррозвідки, "розширює зусилля з впливу перед листопадом 2020 року" та хоче, щоб "президент Трамп, якого Пекін вважає непередбачуваним, не переміг на виборах".

9 серпня радник Білого дому з нацбезпеки Роберт О'Браєн заявив, що пов’язані з урядом Китаю хакери атакують американську виборчу інфраструктуру напередодні виборів президента США.