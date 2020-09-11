​NASA оголосило конкурс серед приватних компаний, які полетіли б на Місяць і привезли зразки пилу та ґрунту

Ціна за 50-500 грамів коливатиметься від $15 тис. до $25 тис.

Американське космічне агентство NASA оголосило конкурс серед приватних компаній, які полетіли б на Місяць і доставили зразки пилу та ґрунту на Землю.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Адміністратор NASA Джим Брайденстін повідомив, що агентство купить місячний ґрунт у комерційного постачальника.

"Настав час для регуляторної ясності у сфері видобутку і торгівлі космічними ресурсами", - написав він у Twitter.

NEWS: @NASA is buying lunar soil from a commercial provider! It’s time to establish the regulatory certainty to extract and trade space resources. More: https://t.co/B1F5bS6pEy pic.twitter.com/oWuGHnB8ev — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 10, 2020

"Попит на місячний ґрунт серед науковців дуже великий. Практично весь місячний матеріал, який НАСА має натепер, було зібрано під час програми «Аполлон»", - коментує оголошення видання Мічиганського технологічного інституту.

Зазначається, що ціна за 50-500 грамів коливатиметься від 15 тис. до 25 тис. доларів, тому для компанії основною мотивацією для участі в цій програмі будуть не гроші, а можливість освоїти нову сферу діяльності, зазначають експерти МІТ.

У рамках програми "Артеміда" NASA планує до 2024 року повернути людину на Місяць, а потім доправити пілотовану місію на Марс. Програма також передбачає серію домовленостей щодо використання космічних ресурсів. Правила нагадуватимуть ті, що діють стосовно океанів.

Нагадаємо, у травні NASA представило міжнародні правила освоєння Місяця.