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Crew Dragon успішно повернувся на Землю

Це була перша місія космічного агентства NASA з використанням приватного корабля.

Crew Dragon успішно повернувся на Землю
Фото: twitter.com/SpaceX

Американський космічний корабель Crew Dragon успішно повернувся на Землю після першої місії SpaceX до Міжнародної космічної станції.

Капсула з астронавтами Робертом Бенкеном і Дугласом Херлі приводнилася в в Мексиканській затоці біля узбережжя США.

Повернення корабля Crew Dragon транслювало космічне агентство NASA.

Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска з другої спроби стартував до МКС 30 травня. Першу спробу 27 травня скасували через погану погоду. На борту знаходились двоє астронавтів - Роберт Бенкен та Дуглас Херлі.

Це був перший в історії пілотований космічний запуск, здійснений приватною компанією. До цього людей в космос відправляли тільки держави - СРСР (Росія), США і Китай.

Крім того, для США запуск Crew Dragon став першим пілотованим польотом за дев'ять років. Після того як в 2011 році закрилася програма Space Shuttle, астронавтів NASA на МКС доставляли російські кораблі "Союз".

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