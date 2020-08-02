Це була перша місія космічного агентства NASA з використанням приватного корабля.

Американський космічний корабель Crew Dragon успішно повернувся на Землю після першої місії SpaceX до Міжнародної космічної станції.

Капсула з астронавтами Робертом Бенкеном і Дугласом Херлі приводнилася в в Мексиканській затоці біля узбережжя США.

Повернення корабля Crew Dragon транслювало космічне агентство NASA.

LIVE NOW: @AstroBehnken and @Astro_Doug are about to wake up for the last leg of their trip home, which will end with them splashing down in the Gulf of Mexico at 2:48pm ET (6:48pm UTC). Watch: https://t.co/nsVyFC2dLE — NASA (@NASA) August 2, 2020

Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска з другої спроби стартував до МКС 30 травня. Першу спробу 27 травня скасували через погану погоду. На борту знаходились двоє астронавтів - Роберт Бенкен та Дуглас Херлі.

Це був перший в історії пілотований космічний запуск, здійснений приватною компанією. До цього людей в космос відправляли тільки держави - СРСР (Росія), США і Китай.

Крім того, для США запуск Crew Dragon став першим пілотованим польотом за дев'ять років. Після того як в 2011 році закрилася програма Space Shuttle, астронавтів NASA на МКС доставляли російські кораблі "Союз".