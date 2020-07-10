Как не дать Facebook шпионить за вами?

Мало того, большинство из них вообще не заметило проблемы.

Проблемы конфиденциальности информации в сети Facebook приобрели размеры глобальных после инцидента при участии Cambridge Analytica , но как обычно, они не стали препятствием на пути у новых пользователей и завсегдатаев сети.

Фото: bankomet.com.ua

Тем не менее после того, как стало известно о скандале, Facebook потерял порядка 17 миллиардов долларов США в оценке компании, и более 3 миллионов пользователей только из Европы.

Пользователи массово удаляли свои аккаунты так как не видели смысла в том чтобы и далее оставаться объектом для исследований.

Если вы не помните деталей инцидента, то тогда речь шла о том, что данные от более чем 87 миллионов пользователей, 70 миллионов из которых были американскими гражданами, были получены компанией Cambridge Analytica, политической консультационной фирмой для глубокого изучения. На основании анализа компания дала рекомендации которые оказали влияние на результат выборов президента в США.

Это не первый и не единственный скандал связанный с использованием приватных данных пользователей сети. Facebook и ранее покупал пользовательские данные у 6 брокеров, таких как: DataLogix, Epsilon, Acxiom, Experian и Quantium. Но после публичного скандала с Cambridge Analytica прекратил эту практику.

Шпионит ли Facebook и сегодня за пользователями?

Да. Безусловно.

И вовсе даже не со зла и не из-за повышенного интереса к вашей персоне.

Facebook собирает данные о вас, так как это главный актив соцсети, ее капитал, и отказываться от них он не собирается.

Что же тогда делать? Можно ли это каким-то волшебным образом не допустить или пресечь сбор данных о вас?

Можно.

1. Отключаем микрофон

Согласно наиболее распространенной теории заговора о шпионаже в Facebook - главным образом он собирает информацию через микрофон.

Как вы можете понять из заявления, сделанного представителем Facebook для NBC4: “Мы используем ваш микрофон для определения того, что вы слушаете или смотреть, основываясь на музыкальных и телевизионных матчах, которые мы можем определить”.

Facebook не постоянно вас слушает, но имеет возможность включить микрофон в любой момент времени. По крайней мере они этого и не скрывают.

Поэтому, для того чтобы ограничить любопытство Facebook, однозначно стоит отключить микрофон.

Как на iOS, так и на Android устройствах сделать это можно сделать штатными методами в настройках смартфона.

2. Геотаргетинг

Это уже настолько ни для кого не секрет, что множество мобильных приложений отслеживают ваше местоположение. Делает это и Facebook.

На основе данных о вашем местоположении вам предлагают контент и рекламу, а также кафе, отели, больницы. Те же “Друзья рядом”, требуют возможности отслеживания вашего местоположения.

Как же запретить Facebook шпионить за вашим местоположением?

Опять же пользуясь штатными возможностями смартфона.

3. Звонки, SMS и отслеживание контактов

Facebook собирает информацию о ваших контактах, звонках и SMS-сообщениях.

Со старта Facebook запрашивает разрешение на доступ к вашим контактам.

Большинство людей без задней мысли дают Facebook доступ к телефонной книге, а также разрешение автоматически проверять список на наличие новых контактов и добавлять их в свою базу данных.

Вот только Facebook собирает информацию не только о ваших контактах. Пускай Facebook и не отслеживает предмета ваших разговоров, но он знает с кем вы общаетесь, длительность разговора и как часто вы это делаете. Также Facebook Messenger часто поручают обрабатывать SMS сообщения.

Можно ли запретить Facebook шпионить за вашим смартфоном?

Конечно можно. Запретите доступ к вашим Контактам в настройках смартфона.

В настройках Facebook отключите автоматическую загрузку и загрузка вызовов и истории SMS.

4. Пиксель Facebook

Facebook отслеживает вас, даже когда вы не используете его приложение или сайт.

При помощи инструмента Пиксель, Facebook собирают информацию о ваших действиях и на других сайтах, где он установлен.

Решить проблему с Пикселем штатным способом не получится.

Вы можете запретить Facebook использовать информацию собранную о вас, для чего в настройках приложения отключите показ объявлений на основе интересов.

Да вы больше не увидите рекламу на основе вашей активности, но сбор данных при этом о вас не прекратиться.

Есть ли альтернатива? Только на уровне сторонних приложений, из которых попробуйте Ghostery. Оно позволяет отключить трекеры на посещаемых вами сайтах.

5. Оффлайн покупки

Facebook имеет доступ к данным платежных систем, статистике ваших покупок, а потому не удивляйтесь, когда увидите релевантные или похожие товары в рекламе.

Как не дать Facebook шпионить за вашей платежной картой?

1. Используйте для расчетов с Facebook отдельную, специально выпущенную для этого карту.

2. Не используйте в повседневной жизни карту с тем же адресом электронной почты или номером сотового телефона, который связан с вашей учетной записью Facebook.

6. Шапка невидимка для ленты и мессенджера

Набор настроек вашего смартфона поможет вам избавиться от интенсивной слежки за вами, но вряд ли он поможет вам сохранить приватными ваши сообщения в Facebook Messenger или сделать публикации в ленте нечитаемыми - непонятными для алгоритмов поиска.

Для того чтобы стать невидимым для Facebook вы можете, например, воспользоваться приложением The Fondom Project украинской компании Security Services Group.

Приложение полностью шифрует ваши личные сообщения в Facebook Messenger, превращая их в бессмысленный набор символов - предохраняет от утечек, хакеров и цензуры.