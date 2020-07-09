Більшість людей знають Коростишів через гранітні кар’єри, де колись добували граніт, а зараз відпочивають туристи. Кар’єри розташовуються на відстані у 1.5 км одне від одного. Той, що по правій стороні від дороги, називають Коростишівським кар’єром, інший - каньйоном. Хоча і той, і той є затопленими кар’єрами.
В наш час Коростишів є одним із головних центрів гранітодобувної промисловості України. Граніт тут почали добувати ще в 19 столітті. В місті навіть замість каміння на дорогах використовують граніт.
Пишуть, що каньйон має форму підкови, краї якої - це гранітні скелі та ліс. Внизу облаштовано дерев’яні будочки, де відпочивають туристи. Але стандартно навколо срач і сміття, хоча є сміттєві контейнери. Розробку кар’єру почали у 1850 році, а закінчили видобувати і затопили кар’єр десь в 2000х роках. Відпочиваючі тут не лише плавають, а й займаються альпінізмом і навіть стрибають зі скель у воду. Думаю, що колись сюди і трупи кидали. Єдиний мінус каньйону - срач від туристів.
Інший кар’єр знаходиться по правій стороні дороги. Їхати туди бажано через “дальній поворот” з Києва, але біля підйому - побережіть машину та не їдьте далі.
Від кар’єрів до Коростишева пару кілометрів. Основні пам’ятки розташовані в центрі міста, тому на місто витратити можна годину-дві, не більше. До речі, через дорогу від РДА є хороша кав’ярня (там є смачна мигдальна кава і випічка), а біля парку магазин, де роблять також паніні. В подорож беріть готівку, але де-не-де є заклади з терміналом. Більш я ніде там не харчувався, хоча є ринок, де торгують в тому числі біляшами.
Центр міста мене здивував пам’ятниками. Біля пам’ятного знаку воїнам АТО знаходяться могили червоних, які на початку минулого століття воювали проти України.
Історичні споруди міста пов'язані з володарем міста 18 ст. - Густавом Олізаром. Він був маршалом Люблінського трибуналу та збудував у місті новий маєток, школу, лікарню. Збереглися лише купальня графа та від верхнього будинку Олізарів – чотири колони.
Купальня садиби графа Олізара 1820 року була реставрована. Є відносно недавні фотографії, коли там працював фонтан. Але зараз фонтан не працює.
Також зберіглась господарська споруда садиби графа Олізара, 1840 року побудови у стилі “швейцарський шале”. Нині там знаходиться Коростишівське архітектурно-планувальне бюро.
Біля входу до парку є Коростишівський костел, який у 1608 році збудували дерев’яним графи Олізари. У 1776-79 роках костел перебудували у кам’яний. Радянські керівники використовували костел у 1936—1938 роках як склад зерна, а з 1938 по 1991 рік як кінотеатр. У 1991 році костел передали римо-католицькій громаді.
До речі, поруч з костелом є пам’ятник Густаву Олізара.
Та плебанія XIX ст.
Однозначно варто прогулятися оновленим парком з різними фігурами, який був закладений у 1820 року.
Вже на виїзді з міста подивіться на поштову станцію, яку збудували у 1848-1850 роках за зразковим проектом 1843 року. Мала кімната для приїжджих та прилеглі одноповерхові будівлі ямщика, каретної та конюшні. Зараз історична споруда завішана рекламою.
Загалом Коростишів мені сподобався, а його розташування недалеко від Києва взагалі радує. Приїжджайте!