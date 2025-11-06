Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Новий очільник Нью-Йорка: як мігрант став символом оновлення американської політики

Результати виборів мера Нью-Йорка стали політичним землетрусом не лише для мегаполіса, а й частково для всієї американської політичної сцени.

 Новим мером став Зохран Мамдані (Zohran Mamdani) – мігрант індійського походження, який за короткий час перетворився з нікому не відомого активіста на одну з найяскравіших фігур у демократичному таборі.

Його перемога стала не лише символом соціального зсуву, а й прямим викликом Дональду Трампу, чия риторика про “захист справжньої Америки” отримала свіжу, але протилежну відповідь — “Америка належить усім, хто в неї вірить”.

Фото: EPA/UPG

Кризова спадщина демократів

Мамдані вдалося досить швидко наростити рейтинги на тлі глибокої кризи Демократичної партії США. Після болючої поразки на президентських виборах партія втратила не лише ініціативу, а й довіру частини електорату. Відчуття розчарування посилилося з огляду на скандали і моральну втому від політичних еліт.

Колишній мер Нью-Йорка Норк, який довго вважався символом стабільності, завершив свою каденцію під шквалом критики. Його адміністрацію звинувачували у кумівстві, корупційних зв’язках, віддаленості від міських проблем і небажанні реагувати на соціальні контрасти мегаполіса. Схожа ситуація спостерігалася і на рівні штату — губернатор Комі опинився у центрі конфліктів і розслідувань, пов’язаних із розподілом бюджету, що остаточно підірвало довіру до старої політичної гвардії.

На цьому тлі з’явився Мамдані — нове обличчя, не обтяжене токсичним шлейфом минулого. Його поява стала для ньюйоркців ковтком свіжого повітря: люди побачили не політика “з телевізора”, а людину, яка говорить про реальні проблеми.

Що спрацювало у кампанії Мамдані

Перемога Мамдані — це не випадковість і не протестне голосування. Це результат ретельно побудованої кампанії, яка повернула до політики тих, хто давно втратив надію на оновлення політичних еліт.

Мова людей, а не політиків. Його виступи були простими, зрозумілими й емоційно чесними. Теми — не абстрактна геополітика, а життя ньюйоркців: оренда житла, охорона здоров’я, безпека, справедливість на ринку праці.

Образ “свого”. Мамдані не приховував свого мігрантського походження, а навпаки — зробив його частиною політичної ідентичності. Він говорив не зверху вниз, а поруч — і саме це створило довіру.

Мобілізація низів. Кампанію побудовано не на великих донорських внесках, а на тисячах волонтерів, краудфандингу та локальних ініціативах. Замість політичного штабу — рух людей, які самі повірили у зміни.

Сучасна цифрова стратегія. Соціальні мережі стали основним каналом комунікації. TikTok, Instagram і короткі відео з реальними історіями виборців — усе це зробило політику зрозумілою навіть для тих, хто ніколи не стежив за виборами.

Соціальна справедливість і антикорупційний наратив. Його критика привілейованих еліт, мільярдерів та системної корупції не виглядала демагогією — бо лунала від людини, яка знала, що таке боротись за місце під сонцем.

Мамдані зумів створити “хімію” з виборцем — передусім із людьми праці, мігрантами, водіями таксі, будівельниками, вчителями, працівниками сервісу. Він звертався до тих, хто живе не на вершинах нью-йоркських хмарочосів, а в їхніх тінях. Для цих людей він став не кандидатом, а надією — нагадуванням, що “американська мрія” ще не померла. Саме завдяки цьому він здобув понад 50% голосів і довів, що енергія низів може перемагати організовані ресурси еліт.

Виклик Трампу і майбутні вибори

Успіх Мамдані вже називають “новою формулою демократів”. Його підхід — гібрид соціального активізму, цифрової мобілізації та людяної мови — може стати шаблоном для кампаній Демпартії на довиборах у Сенат і Конгрес.

Для Дональда Трампа поява Мамдані — це не просто поразка в Нью-Йорку. Це символічний удар по його політичному монополізму, адже тепер демократи отримали живий, енергійний приклад того, як можна перемагати без корпоративних грошей і підтримки “старої гвардії”.

Попереду у Зохрана Мамдані — непростий шлях. Він не має значного управлінського досвіду, а опір буде колосальний — як із боку федеральних інституцій, так і з боку політичного істеблішменту Нью-Йорка. Але в нього є те, чого бракує багатьом політикам: підтримка людей і внутрішній стрижень.

Його перемога — це не фінал, а початок. Початок нового розділу американської політики, де слова “чесність”, “справедливість” і “спільнота” знову набувають змісту.

Богдан Ференс Богдан Ференс , Богдан Ференс, к.пол.наук, засновник ГО “СД Платформа”
