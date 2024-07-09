Хто такий Девід Леммі, новий міністр закордонних справ Великої Британії?

Вихідець із сім‘ї гаянських мігрантів, він практично виховувся без батька. Як і його чертверо братів та сестер. Найважливішим, що відіграло ключову роль у становленні Девіда, була здатність отримати доступ до якісноі освіти. Хоча, у Британії з цим ой як не легко. Стипендію, яку він здобув у 10 років від Управління освіти внутрішнього Лондону на спів у хорі в соборі Пітерборо та навчання у Королівській школі, Девід використав якнайкраще. Далі був Лондонський університет та здобуття юридичної освіти, що дозволила йому бути прийнятим у колегію адвокатів.
Переломним етапом також було навчання у Гарварді. Саме Девід Леммі став першим темношкірим британцем, який вступив на юридичний факультет Гарвардського університету. Вже після завершення навчання майбутній міністр закордонних справ попрацював певний час у Каліфорнії та згодом повернувся до Великої Британії, щоб розпочати свою політичну кар‘єру.
Спочатку була Лондонська асамблея у 2000 році, а вже потім обрання до парламенту від Лейбористської партії та різні посади в уряді Тоні Блера та його наступника Гордона Брауна.
Однак з 2010 року Лейбористська партія переходить у довготривалу опозицію і для Девіда цей період ознаменувався переобранням на декількох парламентських виборах, а також не зовсім успішною участю у праймеріз на кандидата в мери Лондона від Лейбористської партії.
Цікаво, що Девід Леммі був одним з 36 депутатів-лейбористів, хто підтримав Джеремі Корбіна на лідерство у партії. Саме Корбін уособлював ліве внутрішньопартійне крило, яке виступало з більш кардинальними підходами щодо ролі держави у врядуванні, економіці, фінансах та освіті.
З часом внутрішні кризи наростали, що у підсумку призвело до отримання у 2019 році одного з найгірших результатів виборів для Лейбористської партії за багато десятків років. На зміну Корбіну лідерство у партії перейняв більш поміркований центрист Кір Стармер, який призначив Девіда Леммі спочатку тіньовим державним секретарем з питань юстиції, а вже потім тіньовим міністром закордонних справ.
Ще не будучи в уряді Девід протягом 2023 та початку 2024 здійнював візити до ключових країн, які вважаються партнерами Великої Британіі, адже за попередніми опитуваннями було зрозуміло, що у Лейбористської партії з‘являється реальна можливість виграти вибори.
Україну британський політик також відвідав ще до виборів у травні разом зі своїм колегою тіньовим міністром оборони Джоном Хілі.
5 липня 2024 році, відразу після виборів, Девід Леммі приступив до виконання своїх обов‘язків. У своєму відеозверненні він подякував виборцям за підтримку та зазначив, що для темношкірого представника із робітничої сім‘ї Тотенхема є великою честю представляти свою країну на світовій арені. Побажаємо Девіду успіхів та будемо раді вітати знову в Україні.