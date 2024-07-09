Хто такий Девід Леммі, новий міністр закордонних справ Великої Британії?

З перших слів промови Девіда Леммі стало відразу зрозуміло, що він прекрасний оратор. Промовисті паузи, структуровані меседжі, володіння голосом - все те, що притаманно політику з великим досвідом. Однак, у Девіда не так було багато шансів потрапи у найвищу політичну лігу Великої Британії.

Мені пощастило познайомитися з Девідом минулого року. А відбулося це у дуже цікавий спосіб. На одному з найпублічніших івентів, на якому мені доводилося виступати на підтримку Украіни, організатори запропонували мені його представити. Так, саме запросити до слова. Тому наша перша зустріч відбулася на сцені, під прискіпливою увагою сотень учасників.

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Вихідець із сім‘ї гаянських мігрантів, він практично виховувся без батька. Як і його чертверо братів та сестер. Найважливішим, що відіграло ключову роль у становленні Девіда, була здатність отримати доступ до якісноі освіти. Хоча, у Британії з цим ой як не легко. Стипендію, яку він здобув у 10 років від Управління освіти внутрішнього Лондону на спів у хорі в соборі Пітерборо та навчання у Королівській школі, Девід використав якнайкраще. Далі був Лондонський університет та здобуття юридичної освіти, що дозволила йому бути прийнятим у колегію адвокатів.

Переломним етапом також було навчання у Гарварді. Саме Девід Леммі став першим темношкірим британцем, який вступив на юридичний факультет Гарвардського університету. Вже після завершення навчання майбутній міністр закордонних справ попрацював певний час у Каліфорнії та згодом повернувся до Великої Британії, щоб розпочати свою політичну кар‘єру.

Спочатку була Лондонська асамблея у 2000 році, а вже потім обрання до парламенту від Лейбористської партії та різні посади в уряді Тоні Блера та його наступника Гордона Брауна.

Однак з 2010 року Лейбористська партія переходить у довготривалу опозицію і для Девіда цей період ознаменувався переобранням на декількох парламентських виборах, а також не зовсім успішною участю у праймеріз на кандидата в мери Лондона від Лейбористської партії.

Цікаво, що Девід Леммі був одним з 36 депутатів-лейбористів, хто підтримав Джеремі Корбіна на лідерство у партії. Саме Корбін уособлював ліве внутрішньопартійне крило, яке виступало з більш кардинальними підходами щодо ролі держави у врядуванні, економіці, фінансах та освіті.

З часом внутрішні кризи наростали, що у підсумку призвело до отримання у 2019 році одного з найгірших результатів виборів для Лейбористської партії за багато десятків років. На зміну Корбіну лідерство у партії перейняв більш поміркований центрист Кір Стармер, який призначив Девіда Леммі спочатку тіньовим державним секретарем з питань юстиції, а вже потім тіньовим міністром закордонних справ.

Ще не будучи в уряді Девід протягом 2023 та початку 2024 здійнював візити до ключових країн, які вважаються партнерами Великої Британіі, адже за попередніми опитуваннями було зрозуміло, що у Лейбористської партії з‘являється реальна можливість виграти вибори.

Україну британський політик також відвідав ще до виборів у травні разом зі своїм колегою тіньовим міністром оборони Джоном Хілі.

5 липня 2024 році, відразу після виборів, Девід Леммі приступив до виконання своїх обов‘язків. У своєму відеозверненні він подякував виборцям за підтримку та зазначив, що для темношкірого представника із робітничої сім‘ї Тотенхема є великою честю представляти свою країну на світовій арені. Побажаємо Девіду успіхів та будемо раді вітати знову в Україні.