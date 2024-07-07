Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі з першим закордонним візитом на цій посаді прибув до Польщі.
Про це повідомив у соцмережі X глава польської дипломатії Радослав Сікорський. Він прийняв Ламмі у своїй резиденції у Хобеліні на півночі країни.
“В Хобеліні триває зустріч Радослава Сікорського з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Польща є в маршруті першої закордонної поїздки нового глави британської дипломатії", - йдеться в повідомленні.
W Chobielinie trwa spotkanie min. @sikorskiradek z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii 🇬🇧@DavidLammy.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) July 7, 2024
Polska znalazła się na trasie pierwszej podróży zagranicznej nowego szefa brytyjskiej dyplomacji. pic.twitter.com/3O5fzK7bK4
- 4 липня у Великій Британії відбулися позачергові парламентські вибори, на яких виграла Лейбористська партія. Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав програш своєї Консервативної партії. Новим прем’єр-міністром країни став лідер цієї партії Кір Стармер.
- Стармер вже висловив підтримку Україні та заявив, що чекає скорої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
- Раніше Bloomberg написав, що лейбористи ведуть перемовини про візити своїх міністрів до України протягом найближчого місяця. Йдеться про главу МЗС Девіда Леммі та міністра оборони Джона Гілі.