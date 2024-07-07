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​Новий голова МЗС Британії прибув до Польщі з першим закордонним візитом

Радослав Сікорський прийняв Ламмі у своїй резиденції в Хобеліні.

​Новий голова МЗС Британії прибув до Польщі з першим закордонним візитом
Девід Ламмі і Радослав Сікорський
Фото: МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі з першим закордонним візитом на цій посаді прибув до Польщі.

Про це повідомив у соцмережі X  глава польської дипломатії Радослав Сікорський. Він прийняв Ламмі у своїй резиденції у Хобеліні на півночі країни.

“В Хобеліні триває зустріч Радослава Сікорського з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Польща є в маршруті першої закордонної поїздки нового глави британської дипломатії", - йдеться в повідомленні.

  • 4 липня у Великій Британії відбулися позачергові парламентські вибори, на яких виграла Лейбористська партія. Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав програш своєї Консервативної партії.  Новим прем’єр-міністром країни став лідер цієї партії Кір Стармер.
  • Стармер вже висловив підтримку Україні та заявив, що чекає скорої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
  • Раніше Bloomberg написав, що лейбористи ведуть перемовини про візити своїх міністрів до України протягом найближчого місяця. Йдеться про главу МЗС Девіда Леммі та міністра оборони Джона Гілі.
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