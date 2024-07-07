Радослав Сікорський прийняв Ламмі у своїй резиденції в Хобеліні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі з першим закордонним візитом на цій посаді прибув до Польщі.

Про це повідомив у соцмережі X глава польської дипломатії Радослав Сікорський. Він прийняв Ламмі у своїй резиденції у Хобеліні на півночі країни.

“В Хобеліні триває зустріч Радослава Сікорського з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Польща є в маршруті першої закордонної поїздки нового глави британської дипломатії", - йдеться в повідомленні.

W Chobielinie trwa spotkanie min. @sikorskiradek z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii 🇬🇧@DavidLammy.



Polska znalazła się na trasie pierwszej podróży zagranicznej nowego szefa brytyjskiej dyplomacji. pic.twitter.com/3O5fzK7bK4 — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) July 7, 2024