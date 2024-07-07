На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
Україна повернула додому 3310 військовополонених, — Зеленський
Україна повернула додому 3310 військовополонених, — Зеленський
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
На Рівненщині зіткнулися маршрутка та вантажівка, попередньо загинуло 14 осіб
На Рівненщині зіткнулися маршрутка та вантажівка, попередньо загинуло 14 осіб
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ГоловнаСвіт

Після атаки БпЛА у Воронезькій області РФ детонує склад з боєприпасами

Відомо, що безпілотники атакували склад із боєприпасами в Сергіївці Підгоренського району РФ. 

Після атаки БпЛА у Воронезькій області РФ детонує склад з боєприпасами
Фото: скріншот

У Воронезькій області після атаки БпЛА почалася пожежа на складі із "вибухонебезпечними об'єктами".

Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За словами губернатора, російська ППО начебто збила всі безпілотники, але осколки впали на склад "вибухонебезпечних об'єктів". Кількість безпілотників він не назвав.

За попередніми даними, атаковано склад із боєприпасами в Сергіївці Підгоренського району. Там розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Тим часом у Міноборони РФ  про збиття БпЛА над Воронежем не повідомляє. Лише над Білгородською областю нібито збили один безпілотника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies