Впродовж доби росіяни понад 360 разів атакували Запорізьку область

За минулу добу російська армія 361 раз вдарила по Запорізькій області. Під ворожим вогнем опинилися 8 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю та Новоданилівці. 138 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Новоандріївку.

Крім того, із РСЗВ здійснили 17 обстрілів по Новоданилівці, Новоандріївці, Роботиному та Малій Токмачці. Також 204 артобстріли завдали по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 3 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.