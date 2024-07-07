Уночі ворог завдав ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області

Під ворожими обстрілами опинилась і Нікопольщина.

Російська армія продовжує терор Дніпропетровської області. Уночі окупанти атакували Павлоград і Нікопольський район. Є поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград, уламки ракети пошкодили 4 приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв і поранених.

На Нікопольщині унаслідок ворожих обстрілів є постраждалі. Зокерема, в Нікополі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років.

"Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ", — зазначає Лисак.

У місті понівечено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід. Знищено авто.

"Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці встигли пройти в укриття", — додає глава військової адміністрації.

Під обстрілами опинилися й Марганецька та Покровська громади. Там без поранених.

Сили ППО ПвК "Схід" знищили 1 ракету та розвідувальний дрон.