За добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських загарбників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали:

Про це ідеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 550 990 військових.

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