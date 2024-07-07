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За добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 550 990 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських загарбників
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

Впродовж доби бійці ЗСУ ліквідували 1150 російських окупантів, одну крилату ракету ворога та 40 артилерійських систем.

Про це ідеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 550 990 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8155 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16) од,
  • артилерійських систем – 14937 (+40) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 879 (+1) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53),
  • крилаті ракети ‒ 2352 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2495 (+16)

Дані уточнюються.

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