Головне за суботу, 6 липня: бої на Покровському напрямку, ДТП з багатьма жертвами на Рівненщині

Бойові дії на Донеччині, 123 бойових зіткнення, ворожі обстріли, "Mistral" від Естонії, графіки відключень. Яким запам’ятається 864-й день повномасштабної війни.

У Рівненському районі Рівненської області унаслідок ДТП за участі маршрутного буса та вантажного автомобіля загинуло 14 осіб.

“Сьогодні о 15:45 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Верхів Острозької ТГ Рівненського району”, ‒ повідомили в обласному управлінні ДСНС.

ДТП сталася за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter сполученням Городище-Рівне-Старокостянтинів.

Інформація уточнюється.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22.00 відбулося 123 бойових зіткнення.

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Лиманському і Курахівському напрямках.

Упродовж доби противник завдав по території України двох ракетних із застосуванням двох ракет та 48 авіаційних ударів (задіяв зокрема 60 КАБів), використав для ураження 317 дронів-камікадзе. Здійснив 2772 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Генштаб сьогодні відзначив воїнів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які стійко утримують зайняті рубежі, не допускають просування ворога та рішуче нищать російських загарбників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 липня – в новині.

Унаслідок обстрілу російською армією міста Українськ на Донеччині загинула людина. Ще двоє отримали поранення.

"Приблизно о 10:50 російські війська обстріляли м. Українськ з РСЗВ «Смерч» з касетною бойовою частиною. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, двоє – поранені", — ідеться у повідомленні Селидівської МВА.

Унаслідок обстрілу пошкоджено чотири двоповерхові житлові будинки.

Оператори підрозділу ГУР МО “Ghost" здійснили серію успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів.

"На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів", — йдеться у повідомленні ГУР.

У результаті ударів знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила окупантів РФ електроенергією.

Передані Естонією ЗРК і ракети малої дальності типу "Mistral" вже доставлені в Україну, заявили у Міноборони Естонії у мережі "Х".

"Надані Естонією ЗРК і ракети малої дальності "Mistral" доставлені в Україну. Продовжуймо підтримувати Україну у боротьбі за свободу", — ідеться у повідомленні.

За інформацією "Мілітарного", ЗРК Mistral — переносний зенітно-ракетний комплекс, що призначений для ураження цілей на малих висотах — на кшталт гелікоптера та літака. Цей комплекс активно постачають на експорт, він перебуває на озброєнні у багатьох країнах світу.

Завтра, 7 липня, з 7:00 до 15:00 заходи обмеження споживання електроенергії не діятимуть, повідомляє Укренерго.

Графіки відключень діятимуть вночі та ввечері.

“З 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно”, ‒ зазначили у компанії.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!