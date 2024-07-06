Упродовж дня 6 липня протиповітряною обороною півдня України знищено 8 безпілотників, повідомляє ОК “Південь”.

Зокрема шість розвідувальних: по два «ZALA» і «Supercam» та по одному «Мерлін-ВР» і «Орлан-10»; а також два ударних БПЛА «Ланцет».

Крім того, російські окупаційні війська атакували Одещину двома балістичними ракетами, ймовірно «Іскандер-М».

Нагадаємо, нещодавно командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував російське відео із нібито ураженням "Іскандерами" української ППО, зокрема, двох пускових установок ЗРК Patriot. Микола Олещук заявив, що то були макети.