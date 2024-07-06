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Сьогодні на півдні України знищено 8 ворожих безпілотників

З них 6 розвідувальних.

Сьогодні на півдні України знищено 8 ворожих безпілотників
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Упродовж дня 6 липня протиповітряною обороною півдня України знищено 8 безпілотників, повідомляє ОК “Південь”. 

Зокрема шість розвідувальних: по два «ZALA» і «Supercam» та по одному «Мерлін-ВР» і «Орлан-10»; а також два ударних БПЛА «Ланцет».

Крім того, російські окупаційні війська атакували Одещину двома балістичними ракетами, ймовірно «Іскандер-М».

Нагадаємо, нещодавно командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував російське відео із нібито ураженням "Іскандерами" української ППО, зокрема, двох пускових установок ЗРК Patriot. Микола Олещук заявив, що то були макети.

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