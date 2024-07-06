Вони вивезли майже 2000 тонн будівельного сміття.

Рятувальники завершили розбирати завали багатоповерхівки у Дніпрі, яку ворог потрощив понад тиждень тому.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Надзвичайники працювали цілодобово. Вони вивезли майже 2000 тонн будівельного сміття.

“Співчуття родинам жертв атаки. Найшвидшого одужання потерпілим. І величезна вдячність всім, хто у той трагічний вечір і весь час після допомагав. Надзвичайникам, медикам, комунальникам, благодійникам...”, ‒ зазначив Лисак.

Фото: Телеграм-канал Сергій Лисак

Фото: Телеграм-канал Сергій Лисак

Фото: Телеграм-канал Сергій Лисак

Фото: Телеграм-канал Сергій Лисак

Через атаку росіян 28 червня загинули троє людей. 12 – постраждали, троє з них досі в лікарні.