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Міноборони повернуло в користування ЗСУ 1500 одиниць озброєння та військової техніки

Повернення надлишкового майна допоможе забезпечити війська необхідними ресурсами.

Міноборони повернуло в користування ЗСУ 1500 одиниць озброєння та військової техніки
Фото: Telegram/Zelenskiy

Міністерство оборони України повернуло в користування ЗСУ 1500 одиниць озброєння та військової техніки й понад 2000 найменувань військово-технічного майна.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Поверненням майна займалося управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна. 

Зокрема, Збройним силам повернули:

  • транспортні засоби МТ-ЛБ;
  • автозаправники;
  • вантажні авто;
  • танкоремонтні майстерні;
  • танкові тягачі;
  • броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
  • ремонтне обладнання;
  • засоби зв’язку тощо.

"Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами", – сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир.

З початку 2024 року Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад 70 безпілотних авіасистем.

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