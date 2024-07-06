Міноборони повернуло в користування ЗСУ 1500 одиниць озброєння та військової техніки

Міністерство оборони України повернуло в користування ЗСУ 1500 одиниць озброєння та військової техніки й понад 2000 найменувань військово-технічного майна.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Поверненням майна займалося управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна.

Зокрема, Збройним силам повернули:

транспортні засоби МТ-ЛБ;

автозаправники;

вантажні авто;

танкоремонтні майстерні;

танкові тягачі;

броньовані ремонтно-евакуаційні машини;

ремонтне обладнання;

засоби зв’язку тощо.

"Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами", – сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир.

З початку 2024 року Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад 70 безпілотних авіасистем.