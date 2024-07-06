Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Епіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Новини компанійЕпіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Неїжпапа: Росія втрачає військово-морський центр у Криму
Неїжпапа: Росія втрачає військово-морський центр у Криму
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Львові затримали експрокурора, який був у розшуку, а також його тещу-адвокатку

Ідеться про скандального експрокурора Ростислава Ільницького та його тещу Богдану Москву, яка займалася "схемами для ухилянтів".

У Львові затримали експрокурора, який був у розшуку, а також його тещу-адвокатку
Фото: Служба безпеки України

У Львові співробітники СБУ та прокуратури затримали скандальну адвокатку, яка займалася "схемами для ухилянтів", а також виявили експрокурора, який перебуває у розшуку з грудня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У результаті комплексних заходів на Львівщині затримано організаторку оборудки - місцеву адвокатку. Під час обшуків у її будинку затримано також її зятя, колишнього прокурора, який майже рік перебував у розшуку за підозрою у підробці документів", — ідеться у повідомленні.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Фото: Львівська обласна прокуратура

За даними слідства, авокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини.

Фото: Львівська обласна прокуратура

За наявними даними, вартість послуг зловмисників становила до 12 тис. доларів США з особи, а загалом вони встигли "заробити" майже пів мільйона американських доларів. 

"Схема" діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей.

Разом зі спільниками адвокатка сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних в державних реєстрах, а також забезпечувала фіктивне оформлення групи інвалідності. Така схема дозволяла потенційним призовникам незаконно перетнути кордон України.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали організаторку схеми під час одержання першої частини коштів у розмірі 3500 доларів США.

При обшуках у фігурантки в ручній сумочці було виявлено майже 1,5 млн в гривневому еквіваленті. Окрім цього вилучено й чорнові записи, які підтверджують ведення протиправної діяльності. 

Фото: Львівська обласна прокуратура

На підставі зібраних доказів слідчі Національної поліції повідомили адвокатці про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

До слова, раніше "Укрправда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляла, що співробітники Служби безпеки України у Львові затримали скандального експрокурора Печерського району Києва Ростислава Ільницького. Втікача знайшли на горищі у будинку тещі – адвокатки Богдани Москви під час обшуку в неї через імовірний хабар за допомогу в ухиленні від мобілізації.

  • У жовтні 2023 року експрокурор Ростислав Ільницький та колишня працівниця ДБР Роксолана Москва відсвяткували пишне весілля у відпочинковому комплексі поблизу Львова. 
  • Про святкування пишного весілля дізнались ЗМІ, а згодом – і вся Україна. Більшість українців вкрай негативно зреагували на подію: вони були обурені такому святкуванню у той час, коли триває повномасштабна війна з Росією.
  • Після скандалу співробітники ТЦК намагались вручити повістку Ільницькому, однак не змогли знайти його за жодною з адрес.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies