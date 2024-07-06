У Львові затримали експрокурора, який був у розшуку, а також його тещу-адвокатку

Ідеться про скандального експрокурора Ростислава Ільницького та його тещу Богдану Москву, яка займалася "схемами для ухилянтів".

У Львові співробітники СБУ та прокуратури затримали скандальну адвокатку, яка займалася "схемами для ухилянтів", а також виявили експрокурора, який перебуває у розшуку з грудня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У результаті комплексних заходів на Львівщині затримано організаторку оборудки - місцеву адвокатку. Під час обшуків у її будинку затримано також її зятя, колишнього прокурора, який майже рік перебував у розшуку за підозрою у підробці документів", — ідеться у повідомленні.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Фото: Львівська обласна прокуратура

За даними слідства, авокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини.

Фото: Львівська обласна прокуратура

За наявними даними, вартість послуг зловмисників становила до 12 тис. доларів США з особи, а загалом вони встигли "заробити" майже пів мільйона американських доларів.

"Схема" діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей.

Разом зі спільниками адвокатка сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних в державних реєстрах, а також забезпечувала фіктивне оформлення групи інвалідності. Така схема дозволяла потенційним призовникам незаконно перетнути кордон України.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали організаторку схеми під час одержання першої частини коштів у розмірі 3500 доларів США.

При обшуках у фігурантки в ручній сумочці було виявлено майже 1,5 млн в гривневому еквіваленті. Окрім цього вилучено й чорнові записи, які підтверджують ведення протиправної діяльності.

Фото: Львівська обласна прокуратура

На підставі зібраних доказів слідчі Національної поліції повідомили адвокатці про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

До слова, раніше "Укрправда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляла, що співробітники Служби безпеки України у Львові затримали скандального експрокурора Печерського району Києва Ростислава Ільницького. Втікача знайшли на горищі у будинку тещі – адвокатки Богдани Москви під час обшуку в неї через імовірний хабар за допомогу в ухиленні від мобілізації.