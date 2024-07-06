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ГУР: морські дрони Magura будуть удосконалювати

Завдяки морським дронам ЗСУ може розвиватися не лише у військовій сфері, але й економічній. 

ГУР: морські дрони Magura будуть удосконалювати
Magura прямує до Криму
Фото: скрин відео

Представник ГУР МО Євген Єрін заявив, що морські дрони Magura будуть удосконалювати, тож Сили оборони матимуть рішення щодо будь-якого варіанту захисту російського флоту

Про це Єрін заявив під час телемарафону, пише "Дзеркало тижня".

За словами представника ГУР, саме ці безпілотники гарантували безпеку судноплавства в певних акваторіях. Завдяки їм ЗСУ може розвиватися не лише у військовій сфері, але й економічній. 

"Про дрони Magura можна сказати, що це перший дрон, який уразив бойовий флот, бойовий корабель й продовжує це робити. Завдяки саме цим морським безпілотникам вдалося загнати флот Росії на дальні бази, наприклад, у таку, як у Новоросійську. Тепер ми можемо проводити певні заходи в Чорному морі", — сказав Єрін.

Одна з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura вже має на борту ракети Р-73 класу "повітря-повітря".

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