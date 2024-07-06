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​Отримав підозру російський генерал, який наказав вдарити ракетами по Одесі у квітні 2022 року

Тоді загинули вісім людей, 12 були поранені.

​Отримав підозру російський генерал, який наказав вдарити ракетами по Одесі у квітні 2022 року
Наслідки обстрілу Одеси 23 квітня 2022 року

Отримав підозру російський генерал, командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ, який віддав наказ здійснити ракетну атаку по мирних жителях Одеси 23 квітня 2022 року.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Підозрюваний генерал РФ
Підозрюваний генерал РФ

За даними слідства, генерал отримав від військово-політичного керівництва Росії бойові розпорядження завдати  ракетні удари по цивільних об’єктам та населенню Одеси. 

Командувач віддав наказ підрозділам дальньої авіації атакувати місто високоточними ракетами. У той день дві ворожі цілі влучили у цивільні об’єкти на території міста – 16-поверховий будинок ЖК «Тірас» та територію Новоміського кладовища. 

Тоді унаслідок ракетної атаки загинули вісім мирних жителів, серед них тримісячна дитина. Отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості 12 людей.

Були пошкоджені житловий комплекс, бізнес-центр, автомобілі та місця поховань на кладовище. 

Окупанту інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

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