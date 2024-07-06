Головне за ніч та ранок суботи, 6 липня: 139 боєзіткнень, 24 збитих "шахеди", вибухи і пожежі на Кубані

Нічна повітряна атака, 139 бойових зіткнень , бої на Лиманському та Покровському напрямках,втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 6 липня ворог атакував Україну 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з території Криму та Курської області (РФ).

Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби, повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шістьох ракетних ударів (із застосуванням дванадцяти ракет), 55 авіаційних ударів (задіяв 72 КАБи), здійснив понад три тисячі обстрілів, 105 з них - із реактивних систем залпового вогню.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 21 атаці окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та у Серебрянському лісі.На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області і Білогорівки на Луганщині.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 45 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. Понад половину з них агресор здійснив біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів, понад 60 артилерійських систем і 11 ворожих танків. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 549 840 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Суми вночі опинилися під атакою запущених росіянами ударних дронів. У місті, як стверджують очевидці, пролунало щонайменше три вибухи.

Комунальне підприємство "Міськводоканал", яке обслуговує сумчан, на своїй сторінці у Telegram повідомило, що обласний центр залишився без водопостачання. Це сталося внаслідок повного знеструмлення усіх об'єктів для подачі води.

У водоканалі запевнили, що система відведення працює - її перевели на резервні джерела живлення.

У суботу, 6 липня, 10 до 15 години обмежувати споживання електроенергії не будуть, повідомляє "Укренерго".

"Сьогодні по всій Україні з 10:00 до 15:00 відключень світла не буде. Причина — знижене споживання у вихідний день та збільшення виробітки СЕС", — ідеться у повідомленні.

У Краснодарському краї Росії місцева влада та ЗМІ повідомляли про вибухи внаслідок масованої атаки безпілотників. Зафіксовано декілька влучань у інфраструктурні об'єкти ворога.

БПЛА працювали у трьох районах регіону. У Єйську пошкоджено вежу мобільного зв'язку, ймовірно, внаслідок спроб збиття з боку ППО росіян.

У станицях Павлівська та Ленінградська дрони вдарили по цистернах з паливом на нафтобазах. Розпочалися потужні пожежі.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю безпілотники атакували місто Приморсько-Шахтарськ, з якого окупанти запускають по Україні "шахеди", а також завітали у Ростов, де обстріл назвали одним з найбільших за час вторгнення.

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