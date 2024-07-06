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Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Херсонщині, — ОВА

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 18 населених пунктів області.

Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Херсонщині, — ОВА
Фото: Wikimapia

Російські окупанти впродовж доби обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок атак зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури. Поранень зазнали 5 людей.

Про це пише очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Придніпровське, Микільське, Станіслав, Токарівка, Берислав, Хрещенівка, Львове, Тягинка, Червоне, Високе, Чарівне, Миколаївка, Томарине та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетний удар по Бериславському району.

Російська армія поцілила у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 приватних будинків. 

Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газопровід; пошкоджені господарська споруда, складське приміщення, гаражі,  приватні автомобілі та автомобіль "швидкої".

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — дістали поранення.

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