Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Курс гривні між 40 та 41 грн за долар: люди нервують, кредитори розводять руками
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Епіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Новини компанійЕпіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Екзит-пол: Лейбористська партія виграла парламентські вибори у Британії
Екзит-пол: Лейбористська партія виграла парламентські вибори у Британії
Одним із затриманих у справі “розподілу” посад на митниці за $1,7 млн є пасинок головного судексперта Рувіна, – ЗМІ
Одним із затриманих у справі “розподілу” посад на митниці за $1,7 млн є пасинок головного судексперта Рувіна, – ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО знищили 24 з 27 ворожих "Шахедів"

Ворог атакував 27-ма ударними дронами з території Криму і Курської області.

Сили ППО знищили 24 з 27 ворожих "Шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 6 липня ворог атакував Україну 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з території Криму та Курської обл (РФ).

Про це повідомляє командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Фото: Повітряні сили України

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies