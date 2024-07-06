Сили ППО знищили 24 з 27 ворожих "Шахедів"

Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Про це повідомляє командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

У ніч на 6 липня ворог атакував Україну 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з території Криму та Курської обл (РФ).

Ворог атакував 27-ма ударними дронами з території Криму і Курської області.

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