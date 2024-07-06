Київрада визначила 53 пам’ятних об’єкти, що підлягають усуненню з публічного простору

З них 30 мають прибрати повністю, а в 23 приберуть окремі елементи.

Зі столичного публічного простору мають прибрати 53 пам’ятних об’єкти.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Пам’ятники і знаки мають прибрати, оскільки вони відображають радянські та російські пропагандистські наративи і містять недостовірну історичну інформацію.

З них 30 об’єктів підлягають вилученню з публічного простору.

Серед них пам’ятник “Радянський танк” на просп. Берестейському, 52/2; чотири башти від радянських танків, що встановлені на честь радянських танкістів, та перебувають на території київських шкіл; барельєф, який залишився після демонтажу пам’ятника Володимиру Леніну біля станції метро “Театральна”; три пам’ятники російському та радянському науковцю Івану Павлову за адресами: вул. Госпітальна, 24-А, вул. Шовковична, 39/1, вул. Кирилівська, 103.

Також в перелік включено 23 об’єкти, які підлягають збереженню з вилученням окремих елементів композиції, корекції тексту або окремих його частин.

Серед них - пам’ятник радянським льотчикам на вул. Лісова, 56. На ньому пропонується викласти текст українською мовою, замінити пам’ятний напис із радянського на сучасний, з присвятою українським льотчикам, які полягли в роки Другої світової війни.

На пам’ятнику викладачам і студентам КДХІ, які загинули під час Великої Вітчизняної війни (Вознесенський узвіз, 20), вирішено згадку про “Велику Вітчизняну війну” замінити на “Другу світову війну”, цифри “1941-1945” – на “1939-1945”. Крім того, формулювання “німецько-фашистські загарбники” змінити на “нацистські загарбники”.

Також змінять деталі на пам’ятниках загиблим співробітникам трамвайного депо (вул. Дегтярівська, 4) та учасникам оборони Києва в Голосіївському парку.