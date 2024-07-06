Росіяни привласнили будинок Джамали в окупованому Криму

Співачка повідомила, що житло фактично відібрали навіть не в неї, а в її батьків.

Переможниця Євробачення-2016 Джамала розповіла у своєму Instagram, що окупанти в Криму відібрали будинок, який колись збудували її батьки. "Забрали те, над чим так важко працювали власними руками, кров'ю і потом будували. Все, що я можу сьогодні зробити - не мовчати!" - написала виконавиця.

Як пише "Українська правда" після спілкування зі співачкою, житло було порожнім, а доглядали за ним сусіди.

Росіяни спершу виписали "папірець" про конфіскацію, згодом близько двох тижнів тому пригнали якихось "журналістів", після чого вирішили "оформлювати" і просто відібрали ключі у сусідів. Отримавши доступ до будинку навіть без потреби зламу, взялися описувати майно.