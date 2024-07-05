Головне за п’ятницю, 5 липня: авіаудари по Селидовому, обстріл Волноваського району, 119 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 119 бойових зіткнень, ворожі обстріли, новий уряд у Великій Британії, графіки відключень, наближення аномальної спеки. Яким запам’ятається 863-й день повномасштабної війни.

Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому

Росіяни скинули на Селидове Донецької області дві керовані авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що обидві бомби влучили на територію підприємств.

Унаслідок удару пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці і промислова будівля.

Під час ворожого обстрілу у Волноваському районі на Донеччині загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег зазнали поранень.

За інформацією очільника Донецької ОВА, відомо про 20 поранених унаслідок обстрілу в Комарах у Волноваському районі. Росіяни скинули на село 3 керовані авіабомби. Пошкоджено 13 приватних будинків, 4 крамниці, 2 багатоповерхівки, 2 об'єкти інфраструктури і адмінбудівлю.

Крім того, надійшла інформація про 2 загиблих і 2 поранених у Селидовому.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22.00 відбулося 119 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Лиманському і Торецькому напрямках.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах Новоселівки Першої, Прогреса, Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобродівки, Воздвиженки та Нетайлового. Станом на 22 годину 25 атак ворога було відбито, 13 боєзіткнень тривали. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 липня – в новині.

В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини, повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

“Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині”, – повідомив посол.

Зазначимо, напередодні президент Володимир Зеленський анонсував хороші новини за результатами саміту НАТО у Вашингтоні. Зокрема, вони мають стосуватись ППО.

"Укренерго" анонсувало зміну графіків відключень із 9 по 24 липня.

Як повідомили у компанії, впродовж цього часу в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів впродовж цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання відбуватимуться згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Це дозволить більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру орієнтовний графік режимних вимірів такий:

9 липня: Дніпропетровська область;10 липня: м. Київ;11 липня: Київська, Хмельницька області;12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

До 40-41° очікується у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях уже наступного тижня – впродовж 11-15 липня, повідомляє ДСНС.

35-38° прогнозують синоптики в інших регіонах.

В Укргідрометцентрі пояснюють, що така аномальна спека пов’язана з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки.

40-41° – близько до абсолютних максимумів температури, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.

Погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей. Медики радять по можливості не виходити на вулицю та пити більше води.

Букінгемський палац підтвердив, що Кір Стармер є новим прем'єр-міністром, повідомляє The Guardian.

“Сьогодні король прийняв на аудієнції високоповажного сера Кіра Стармера і попросив його сформувати нову адміністрацію. Сер Кір прийняв пропозицію його величності та поцілував руки після призначення прем’єр-міністром і першим лордом казначейства”, – йдеться у повідомлення Букінгемського палацу.

Сьогодні ж новий прем'єр-міністр Великобританії оголосив склад свого уряду. Перелік оприлюднили на урядовому сайті, а в соцмережах опублікували фото міністрів.

Король Чарльз ІІІ схвалив кадрові призначення Стармера.

Заступником прем'єра стала Анжела Рейнер (заступниця лідера лейбористів), МЗС очолив Девід Леммі, Міноборони - Джон Гілі, Міносвіти - Бріджит Філіпсон, Міненерго - Ед Мілібенд тощо.

Консерватор Ріші Сунак пішов у відставку з поста прем'єр-міністра, про що він повідомив Королю Чарльзу. Зазначимо, що після 14 років правління консерваторів лейбористи переконливо перемогли на загальних виборах.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!