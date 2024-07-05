Повітряні сили за день збили на півдні України 5 ракет та 7 БпЛА

Сьогодні, 5 липня, протиповітряна оборона півдня України збивала російські ракети та безпілотники.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, було збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59, які росіяни випустили з літаків тактичної авіації.
Крім того, українські захисники знищили 7 розвідувальних безпілотників: 4 ZALA, 2 Supercam та “Орлан-10”.
- У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 “шахеди” у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.