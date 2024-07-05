Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні станції
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Епіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Новини компанійЕпіцентр відкриває перший сімейний парк розваг EPILAND
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
Нацпарк, пам’ятка археології й сусідство з кладовищем: що дасть Києву забудова Китаєва
ГоловнаСуспільствоВійна

Повітряні сили за день збили на півдні України 5 ракет та 7 БпЛА

Керовані авіаційні ракети Х-59 росіяни випустили з літаків тактичної авіації.

Повітряні сили за день збили на півдні України 5 ракет та 7 БпЛА
Зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Фото: Kongsberg

Сьогодні, 5 липня, протиповітряна оборона півдня України збивала російські ракети та безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, було збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59, які росіяни випустили з літаків тактичної авіації.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім того, українські захисники знищили 7 розвідувальних безпілотників: 4 ZALA, 2 Supercam та “Орлан-10”.

Фото: Повітряні сили

  • У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 “шахеди” у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies