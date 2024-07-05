Повітряні сили за день збили на півдні України 5 ракет та 7 БпЛА

Керовані авіаційні ракети Х-59 росіяни випустили з літаків тактичної авіації.

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Сьогодні, 5 липня, протиповітряна оборона півдня України збивала російські ракети та безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, було збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59, які росіяни випустили з літаків тактичної авіації.

Крім того, українські захисники знищили 7 розвідувальних безпілотників: 4 ZALA, 2 Supercam та “Орлан-10”.

Фото: Повітряні сили