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​Вночі захисники збили всі 32 запущені окупантами "шахеди"

ППО працювала у семи областях.

​Вночі захисники збили всі 32 запущені окупантами "шахеди"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

Про це пише командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук. 

За його словами, окупанти запускали безпілотники із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. 

Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Кількість збитих &quot;шахедів&quot;
Фото: Повітряні сили України
Кількість збитих "шахедів"

Тим часом у Росії безпілотники атакували  Приморсько-Ахтарськ, звідки росіяни запускають "шахеди".

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