​Вночі захисники збили всі 32 запущені окупантами "шахеди"

У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».
Про це пише командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
За його словами, окупанти запускали безпілотники із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.
Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.
Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.
Тим часом у Росії безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ, звідки росіяни запускають "шахеди".