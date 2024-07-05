​Вночі захисники збили всі 32 запущені окупантами "шахеди"

У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

Про це пише командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, окупанти запускали безпілотники із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Фото: Повітряні сили України Кількість збитих "шахедів"

Тим часом у Росії безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ, звідки росіяни запускають "шахеди".