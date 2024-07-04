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Росіяни атакували 7 громад Сумщини

У області пролунало 67 вибухів.

Росіяни атакували 7 громад Сумщини
Росіяни атакували 7 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 4 липня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 67 вибухів. 

Білопільську громаду ворог атакував дронами та мінометами.

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По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, артилерії та дронами різних типів.

Великописарівську громаду російські військові атакували дронами, мінометами, РСЗВ та артилерією.

Шалигинську та Хотінську громади окупанти атакували мінометами, а Есманьську та Юнаківську - дронами.

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