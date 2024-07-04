"Прийняли дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті", - додав глава держави.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача.

Як розповів глава держави у вечірньому відеозверненні 4 липня, засідання було тривалим. На ньому говорили про безпілотники і засоби радіоелектронної боротьби.

"Тривале було засідання, серед основного в доповідях сьогодні дрони і РЕБ. Виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам", - сказав Президент.

Із доповідями на Ставці виступили командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, командувач Повітряних сил Микола Олещук, віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров, глава Мінстратегпрому Олександр Камишін. "Прийняли дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті", - додав Зеленський.

Президент також повідомив, що міністр оборони Умєров доповів про деталі поїздки у США і реалізацію оборонних пакетів, які "оголошені вже, але ще не поставлені в Україну". "Підштовхуємо цю логістику", - сказав Зеленський.