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Зеленський провів Ставку. Говорили про виробництво дронів і засобів РЕБ в Україні

"Прийняли дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті", - додав глава держави.

Зеленський провів Ставку. Говорили про виробництво дронів і засобів РЕБ в Україні
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача.

Як розповів глава держави у вечірньому відеозверненні 4 липня, засідання було тривалим. На ньому говорили про безпілотники і засоби радіоелектронної боротьби.

"Тривале було засідання, серед основного в доповідях сьогодні дрони і РЕБ. Виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам", - сказав Президент.

Із доповідями на Ставці виступили командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, командувач Повітряних сил Микола Олещук, віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров, глава Мінстратегпрому Олександр Камишін. "Прийняли дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті", - додав Зеленський.

Президент також повідомив, що міністр оборони Умєров доповів про деталі поїздки у США і реалізацію оборонних пакетів, які "оголошені вже, але ще не поставлені в Україну". "Підштовхуємо цю логістику", - сказав Зеленський.

  • Минулого місяця генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін заявив, що Україні вдалося за доволі стислий проміжок часу розробити та запустити в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони, які уражають цілі на відстані понад 1000 км.
  • У квітні в нашій державі офіційно відкрили нове виробниче підприємство німецької компанії Quantum Systems - завод із виробництва БпЛА. А в лютому турецька компанія Baykar почала будівництво свого виробництва під Києвом. На заводі працюватимуть близько 500 людей.
  • Того ж місяця заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що виробничі потужності оборонно-промислового комплексу України зросли втричі. А виробництво дронів – у 100 разів. 
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