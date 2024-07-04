Дмитро Кулеба: рішення, які дозволять нам знищити російські бомбардувальники, вже готуються

Уже готуються рішення, які дозволять Україні знищувати російські бомбардувальники.

Про це в програмі ELTA Zooms розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Щодо рішень, які дозволять нам знищити російські бомбардувальники, то вони вже готуються. Отже, ми працюємо над цим. Я впевнений, що ці рішення будуть ухвалені. Це лише питання часу. Тому що загроза, яка походить від цих бомбардувальників, незмірно велика", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що не можна перехопити керовану авіабомбу в повітрі. "Це справжня больова точка для сухопутних військ. Головною причиною успіху Росії ми бачимо просто нескінченну кількість керованих бомб, які скидають на наші сухопутні війська. Вони (бомби - Ред.) знищують і вбивають у великих масштабах, а іноді просто зрівнюють позиції із землею, тому захищати вже нічого", - додав дипломат.

Кулеба сказав, що єдиний спосіб вийти із ситуації - збити літаки-носії або на аеродромах, або у повітрі. Для цього необхідна відповідна зброя.

"Нам потрібні ракети великої дальності, щоб долетіти до аеродромів, або достатня кількість систем ППО та перехоплювачів, щоб мати змогу збивати ці літаки з повітря. Рано чи пізно це станеться. Ми просимо партнерів зробити це якнайшвидше", - наголосив глава МЗС.

Кулеба сказав, що це було б одним із найважливіших рішень, яких потребує українська армія. Іншим є збільшення постачань боєприпасів.