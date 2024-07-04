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“Ми не можемо довіряти Путіну, він вбивця і агресор”, – Зеленський про ініціативу Орбана щодо припинення вогню

Потрібне розуміння, що Росія не буде використовувати припинення вогню для накопичення техніки на окупованій території України.

“Ми не можемо довіряти Путіну, він вбивця і агресор”, – Зеленський про ініціативу Орбана щодо припинення вогню
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg відреагував на пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час його візиту до України щодо припинення вогню на фронті.

"Ми в принципі не можемо довіряти Путіну, бо для нас він вбивця і агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія – агресор, що визнає територіальну цілісність і суверенітет України", – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що ще за часів АТО/ООС Росія не дотримувалась умов перемир’я. 

"Тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн, лідерів, яким довіряють", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що потрібне розуміння, що Росія не буде використовувати припинення вогню для накопичення техніки на окупованій території України, коли Україна, будучи зв'язаною умовами перемир'я, не буде зупиняти її своїми ударами.

Зазначимо, також в інтерв’ю Bloomberg Зеленський повідомив, що у ЗСУ 14 неукомплектованих бригад. Вони досі не отримали зброю, проголосовану Конгресом США. Глава держави каже, що допомога від США йде повільно.

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