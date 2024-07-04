Морпіх, виконуючи завдання, потрапив до російського полону, де провів близько півтора роки. За цей час він неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими. З міркувань безпеки, деталі операції не розкриваються.

Загін спеціальної розвідки ВМС ЗС України "Янголи" провів багатоетапну спеціальну операцію по евакуації з тимчасово окупованої території України морського піхотинця.

Морпіх, виконуючи завдання, потрапив до російського полону, де провів близько півтора роки. За цей час він неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими.

З перших днів, як Олександр потрапив до полону, військовослужбовці Загону спеціальної розвідки Військово-Морських Сил ЗСУ "Янголи" шукали варіанти, як повернути морпіха назад. А ще всіляко підтримували його матір Ольгу, яка працює вчителькою української мови.

“До останнього моменту я не могла повірити, що це все можливо. Рік тому, на день морської піхоти, "Янголи" приїхали і пообіцяли його повернути. Пройшов рік і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина”, – каже Ольга.

Для визволення Олександра було залучено дуже багато сил. В результаті складної та багатоетапної операції, розробленою Управлінням розвідки Командування Війсково-Морських Сил ЗС України, "Янголам" вдалося провести успішну евакуацію та повернути 29-річного морського піхотинця. З міркувань безпеки, деталі операції не розкриваються.

Зустріч матері та сина відбулася у кабінеті командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірала Олексія Неїжпапи, який особисто контролював проведення операції на всіх її етапах.

Олександр став 69-ю людиною, яку "Янголи" успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію. Проте, крім безпосередньо евакуації з підконтрольних російським окупантам територій, загін виконує доволі широкий спектр завдань.

Командування Військово-Морських Сил ЗС України висловлює велику подяку міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі за сприяння в проведенні даної операції.