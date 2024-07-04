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Окупанти за добу здійснили 41 обстріл прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Окупанти за добу здійснили 41 обстріл прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 41 обстріл (144 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Леонівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 

Сновська громада:

Сновськ – 1 вибух, ймовірно БПЛа типу «Шахед». В результаті обстрілу пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Гірськ – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Єліне – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Хрінівка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Михальчина Слобода – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Грем’яч – 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Сумська область

Сумський район: 

Павлівка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Новодмитрівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Журавка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Волфине – 2 вибухи, ймовірно скид з БПЛа; 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Новомиколаївка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Порозок – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Миропільське – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 5 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Миропілля – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. 

Тератутине – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Охтирський район: 

Дмитрівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 60 мм.

Попівка – 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Олександрівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Конотопський район:

Піски – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 

Шосткинський район:

Чуйківка – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Білокопитове – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Нововасилівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Ситне – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Зноб-Трубчевська – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Прогрес – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Дружба – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу відбулась пожежа на промисловому об’єкті.

Баранівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм. 

Хлібороб – 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм.

Бачівськ – 2 обстріли: 12 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Дем’янівка – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Нова Гута – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Стара Гута – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Велика Берізка – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Харківська область 

Богодухівський район: 

Відродженівське – 1 вибух, ймовірно скид з БПЛа.

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