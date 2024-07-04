Окупанти за добу здійснили 41 обстріл прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини

Дружба – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу відбулась пожежа на промисловому об’єкті.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 41 обстріл (144 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

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