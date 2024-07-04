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Кількість загиблих після атаки РФ на Дніпро 28 червня зросла до трьох

Також у лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто.

Кількість загиблих після атаки РФ на Дніпро 28 червня зросла до трьох
Сергій Лисак
Фото: скриншот відео

Зросла кількість загиблих після атаки РФ на Дніпро 28 червня. Під завалами зруйнованого окупантами будинку виявили тіло жінки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару", – написав він у телеграмі. 

Також у лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто. Загалом загинули шестеро людей. 

"Сьогодні у Дніпрі оголошено траур за тими, чиї життя забрав ворог", – додав Лисак. 

28 червня окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Дніпрі. 

Вранці 3 липня ворог вдарив по Дніпру ракетами та безпілотниками. Імовірно, постраждав один із торгових центрів міста. 

Внаслідок вчорашнього обстрілу Дніпра відомо про понад 50 постраждалих. Четверо з них – у важкому стані.

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