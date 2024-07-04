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Скандальний журналіст Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським

Офіс Президента не підтверджував спілкування глави держави з відомим трампістом.

Скандальний журналіст Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським
Такер Карлсон
Фото: EPA/UPG

Журналіст Такер Карлсон, відомий у Сполучених Штатах своїми ультраконсервативними та конспірологічними поглядами, лояльною до Росії позицією та прихильністю до Дональда Трампа, у своєму акаунті в мережі X анонсував інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами медійника, спроби домовитися про спілкування з главою української держави його команда здійснювала упродовж двох років. А особливо активно запити на адресу офіційного Києва надсилали після того, як у лютому Карлсон їздив до Москви, щоб записати інтерв'ю з диктатором Путіним. 

Пропагандист називає своєю метою "донесення до американців вкрай важливої інформації про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі". Карлсон сподівається, що зможе оприлюднити інтерв'ю "вже скоро".

Офіс Президента не повідомляв про те, що Володимир Зеленський спілкувався з Такером Карлсоном чи має такий намір. 

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