Скандальний журналіст Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським

Журналіст Такер Карлсон, відомий у Сполучених Штатах своїми ультраконсервативними та конспірологічними поглядами, лояльною до Росії позицією та прихильністю до Дональда Трампа, у своєму акаунті в мережі X анонсував інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами медійника, спроби домовитися про спілкування з главою української держави його команда здійснювала упродовж двох років. А особливо активно запити на адресу офіційного Києва надсилали після того, як у лютому Карлсон їздив до Москви, щоб записати інтерв'ю з диктатором Путіним.

Пропагандист називає своєю метою "донесення до американців вкрай важливої інформації про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі". Карлсон сподівається, що зможе оприлюднити інтерв'ю "вже скоро".

Офіс Президента не повідомляв про те, що Володимир Зеленський спілкувався з Такером Карлсоном чи має такий намір.