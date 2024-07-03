Росіяни атакували за день 9 громад Сумщини

Сьогодні, 3 липня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 80 вибухів.
Краснопільську та Середино-Будську громади російська армія атакувала дронами, артилерією та мінометами.
По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з артилерії та мінометів.
Великописарівську, Есманьську та Свеську громади ворог атакував з мінометів, а Білопільську - з артилерії.
По Дружбівській громаді російські військові били з мінометів та дронами.
Також дронами окупанти атакували і Глухівську громаду.