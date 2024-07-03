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Росіяни атакували за день 9 громад Сумщини

За день у області пролунало 80 вибухів.

Росіяни атакували за день 9 громад Сумщини
Росіяни атакували за день 9 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 3 липня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 80 вибухів.

Краснопільську та Середино-Будську громади російська армія атакувала дронами, артилерією та мінометами.

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По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з артилерії та мінометів.

Великописарівську, Есманьську та Свеську громади ворог атакував з мінометів, а Білопільську - з артилерії.

По Дружбівській громаді російські військові били з мінометів та дронами.

Також дронами окупанти атакували і Глухівську громаду.

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