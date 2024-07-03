Армія РФ знову обстріляла Херсон, є загиблі і поранені (оновлено)

Російська армія надвечір завдала повторного удару по Херсону. Цього разу під обстріл потрапив Дніпровський район. Поранень зазнали дві людини.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Оновлення. Стало відомо, що поранена 85-річна жінка, яка сьогодні отримала тяжкі поранення внаслідок ворожих обстрілів, на жаль померла у лікарні.

"Під атакою Дніпровський район. Пошкоджені житлові будинки, вибите скло у вікнах. Поранено дві людини, жінка у тяжкому стані. Соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації одразу виїхали на місця "прильотів", щоб надати допомогу постраждалим від російської агресії", – написав він.

3 липня російські війська вкрили вогнем Херсон. Через ворожий удар постраждали двоє містян, які перебували на подвірʼї будинку.