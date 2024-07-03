Російська армія продовжує нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині, — Генштаб

Ворожа армія продовжує наступальні дії на Донеччині: на Покровському, Торецькому та Краматорському напрямках тривають запеклі бої. Ворог завдав комбінованої атаки по місту Дніпро.



Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Сьогодні зранку противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БпЛА типу «Shahed».Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей: крилату ракету «Іскандер-К»; чотири керовані авіаційні ракети Х-59; п'ять ударних БпЛА типу «Shahed» та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла, і складає понад 90. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Дмитрівка, Таратутине, Миропільське, Гірськ, Нововасилівка, Стара Гута, Чуйківка. Крім цього, окупанти проводять диверсійно-розвідувальну діяльність.

Разом з тим, під постійним бомбардуванням перебуває Харківщина. Сьогодні, зі сторони Бєлгорода (рф) та Шебекіного (рф), терористи завдали авіаційних ударів КАБами по районах населених пунктів Липці, Малі Проходи, Нескучне, Слобожанське.

Водночас, відбито шість ворожих атак у районі Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку противник два рази безуспішно штурмував оборонні рубежі наших підрозділів у районі Стельмахівки. Задіював для підтримки авіацію - вдарив КАБами в районах населених пунктів Борова та Піщане. Українські воїни стійко тримають оборону. На даний час триває одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 19 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. Десять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще дев’ять - тривають.

Ворог продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Виїмки оборонцями української землі відбито одну атаку противника.

На Краматорському напрямку окупанти здійснюють чотири штурми позицій нашого війська поблизу Калинівки. Бої тривають.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 12. Ворог, за підтримки авіації, концентрує свої зусилля на спробах просунутись у бік Білої Гори, Торецька, Деліївки, Північного та Нью-Йорка. Триває три бойових зіткнення.

На Покровському напрямку найбільша кількість протистоянь. З початку доби окупанти здійснили вже 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогреса, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинового. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак, шість боєзіткнень – ще тривають.

На Курахівському напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку відбито два ворожих штурми неподалік Водяного та Урожайного. Окупанти застосувал КАБи та некеровані авіаційні ракети в районах Времівки та Старомайорського.

На Гуляйпільському напрямку мала місце одна безуспішна спроба атаки, в районі Чарівного.

Ситуація на Оріхівському напрямку загострилася. З початку доби українські воїни відбили дві атаки в районах Новоандріївки та Роботиного. Сім атак противника в районах Новоданилівки, Щербаки та Роботиного тривають. Також противник задіяв авіацію у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог теж безуспішно двічі атакував наших оборонців поблизу Кринок. Райони населених пунктів Козацьке, Тягинка, Бургунка та Шляхове зазнали ударів КАБами.