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МКС залучений до розслідування катувань українців в російському полоні

МКС зацікавився російськими катуваннями через їх системність.

МКС залучений до розслідування катувань українців в російському полоні
Фото: Міжнародний кримінальний суд

Міжнародний кримінальний суд співпрацює з українськими правоохоронцями з приводу катувань українців в російському полоні. 

Про це розповів в інтерв’ю "Укрінформу" керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"Із того, що я можу зараз сказати, це один з напрямків нашої співпраці. Першим був напрямок депортації українських дітей. І МКС продовжує розслідувати цю справу. Другим напрямком були атаки на енергетичну інфраструктуру. І ще один напрямок, який буде набирати обертів, - це катування і жорстоке поводження в місцях несвободи. Ми працюємо з МКС, тому, сподіваюся, будуть результати. Не знаю, коли саме вони будуть, але це точно в фокусі уваги МКС", — сказав він.

Він повідомив, що МКС зацікавився російськими катуваннями через їх системність. За його словами, це є свідченням відповідної політики Росії, а відповідальним за установи виконання покарань можуть видати ордер на арешт.

У справах катувань військовополонених і цивільних українське слідство буде розмежовуватися по суб’єктах, які залучені до організації цієї системи у Росії, "МКС візьме собі найвище керівництво".

Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні опитала звільнених із російського полону під час обміну 31 травня: як і в попередніх висновках, кожен опитаний повідомив про тортури з боку РФ.

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