Зеленський розповів Bloomberg, що “потенційно готовий” зустрітися з Трампом і вислухати його “мирний план”

“Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп повинен оприлюднити свій план швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет нації.

Про це Зеленський сьогодні заявив в інтерв’ю Bloomberg Television у Києві.

“Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати”, ‒ сказав він.

Колишній президент США, який лідирує в опитуваннях над президентом Джо Байденом напередодні листопадових виборів, хвалився, що покладе край війні до інавгурації в січні. У теледебатах минулого тижня Трамп засудив мільярди доларів, витрачені на оборону України, заявивши, що Київ “не виграє війну”.

У майже годинному інтерв’ю український лідер поскаржився на затримки поставок зброї від західних союзників і сказав, що він “потенційно готовий” зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди.

І хоча Зеленський високо оцінив пакет допомоги на 61 мільярд доларів, схвалений Конгресом США цього року після шестимісячної затримки, він заявив, що військова техніка надто довго доставляється на фронт.

“Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо”, ‒ сказав Зеленський.

Український лідер також зазначив, що Китай може зіграти “величезну роль” у врегулюванні конфлікту, оскільки Москва дуже залежить від свого ринку експорту. Він припустив, що США та Китай, якщо вони відкинуть розбіжності, можуть діяти разом, щоб припинити війну.

Стубб і Сікорський про вплив Китаю на Путіна

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Росія зараз настільки залежить від Китаю, що Пекін міг би припинити війну в Україні, якби забажав. Для цього достатньо було б одного дзвінка китайського лідера Сі Цзиньпіна до Кремля.

У травні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що війна в Україні не завершиться найближчим часом, однак припустив, що Китай може змусити президента Росії Володимир Путіна її закінчити.

"Мирні плани" Трампа для України

Раніше радники Трампа з питань нацбезпеки представили план припинення війни. План передбачає, що Україна отримуватиме американську зброю, лише якщо вступить у мирні переговори з Росією. Водночас Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку американців.

У квітні газета Washington Post написала, що Трамп приватно заявив, що міг би завершити війну Росії, тиснучи на Київ, аби Україна віддала Москві частину територій: окупований Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на поля Глобального саміту миру у червні підкреслив ‒ Україна розуміє, що настане момент, коли доведеться говорити з Росією. Але Київ не дозволить Москві говорити мовою ультиматумів.

Перед цим Володимир Путін заявив, що задля переговорів із Росією українці повинні відмовитися від окупованих територій та вступу до НАТО, а інші країни мають скасувати санкції.

Politico опитало експертів та чиновників у сфері міжнародної політики та безпеки щодо планів Дональда Трампа припинити війну в Україні та роль НАТО у цьому процесі. Видання пише, що республіканець справді прагне швидко завершити війну, але для цього готовий змусити Київ віддати Путіну території ‒ щонайменше Крим та Донбас.

Український план завершення війни