Один телефонний дзвінок Сі Цзиньпіна у Кремль міг би припинити війну, ‒ президент Фінляндії

Росія зараз настільки залежить від Китаю, що Пекін міг би припинити війну в Україні, якби забажав.
Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив в інтерв’ю Helsinki Tuesday, пише Bloomberg.
“Росія зараз дуже залежить від Китаю. Один телефонний дзвінок президента Сі Цзиньпіна вирішив би цю кризу”, ‒ переконаний він.
Коментарі Стубба відображають все більше розчарування серед союзників України щодо підтримки Китаєм воєнних зусиль Росії. Вони звинувачують Пекін у тому, що він надає Кремлю технології та запчастини для зброї та допомагає Москві обійти міжнародні торгові обмеження.
“Якби він сказав: “Час починати мирні переговори”, Росія була б змушена це зробити. У них не було б іншого вибору”, — сказав Стубб.
Однак Китай ці пропозиції відхиляє.
“І Китай, і Росія є незалежними великими державами. Китай не створив українську кризу”, ‒ заявила речниця МЗС Мао Нін на пресбрифінгу в Пекіні.
Мао додала, що Пекін “буде завжди стояти на боці миру та діалогу, підтримувати комунікацію з відповідними сторонами, включно з Росією, і відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи”.
- У травні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що війна в Україні не завершиться найближчим часом, однак припустив, що Китай може змусити президента Росії Володимир Путіна її закінчити.
- Путін прилетів сьогодні до Казахстану на засідання Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва, де зустрінеться з китайським лідером.
- У травні Сі Цзиньпін і Путін підписали у Пекіні спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами. У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.