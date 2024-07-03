Один телефонний дзвінок Сі Цзиньпіна у Кремль міг би припинити війну, ‒ президент Фінляндії

“Якби він сказав: “Час починати мирні переговори”, Росія була б змушена це зробити".

Росія зараз настільки залежить від Китаю, що Пекін міг би припинити війну в Україні, якби забажав.

Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив в інтерв’ю Helsinki Tuesday, пише Bloomberg.

“Росія зараз дуже залежить від Китаю. Один телефонний дзвінок президента Сі Цзиньпіна вирішив би цю кризу”, ‒ переконаний він.

Коментарі Стубба відображають все більше розчарування серед союзників України щодо підтримки Китаєм воєнних зусиль Росії. Вони звинувачують Пекін у тому, що він надає Кремлю технології та запчастини для зброї та допомагає Москві обійти міжнародні торгові обмеження.

“Якби він сказав: “Час починати мирні переговори”, Росія була б змушена це зробити. У них не було б іншого вибору”, — сказав Стубб.

Однак Китай ці пропозиції відхиляє.

“І Китай, і Росія є незалежними великими державами. Китай не створив українську кризу”, ‒ заявила речниця МЗС Мао Нін на пресбрифінгу в Пекіні.

Мао додала, що Пекін “буде завжди стояти на боці миру та діалогу, підтримувати комунікацію з відповідними сторонами, включно з Росією, і відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи”.