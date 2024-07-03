Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ повідомила про підозру меру Вовчанська, який співпрацював з окупантами. Йдеться про 67-річного Анатолія Степанця, уродженця Харківської області, який під час окупації міста займав посаду "начальника територіального управління тимчасової цивільної адміністрації".

Про це повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Колаборант організовував роботу ворожої адміністрації, закликав населення до співпраці з окупантами, здійснював виплати населенню у російській валюті.

Він регулярно проводив наради з керівниками підприємств та установ, що залишилися на окупованій території, а також виконував інші організаційно-розпорядчі функції у незаконному органі влади російсько-окупаційних військ.

Крім того, гауляйтер узгоджував з російськими військовими дозволи на пересування громадян окупованими територіями, а також виконував інші вказівки та завдання окупантів. Він неодноразово записував відеозвернення для пропагандистських телеграм-каналів, розповсюджуючи наративи російської пропаганди.

Під час деокупації регіону зраднику вдалось утекти на окуповану територію, де він поки що переховується від правосуддя.

Наразі йому заочно повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України).

За такі злочини винному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська.

20 травня у Харківській ОВА заявили, що Збройні сили України контролюють Вовчанськ на Харківщині на 60%. При цьому російська армія продовжує свої штурми, сподіваючись "виштовхнути" Сили оборони з міста. Зараз у Вовчанську та на підступах цілодобово точаться вуличні бої. У місті залишається приблизно 50 людей.