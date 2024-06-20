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Бійці підрозділу ГУР "Химера" розповіли, що відбувається на підступах до Вовчанська

Вони боронять село Тихе на Харківському напрямку і не дають росіянам просуватися.

Бійці підрозділу ГУР "Химера" розповіли, що відбувається на підступах до Вовчанська
Фото: Український свідок

Бійці підрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Химера", які боронять село Тихе біля Вовчанська, розповіли, що відбувається на Харківському напрямку. 

Про це йдеться у новому відео проєкту "Український Свідок". 

"Місцевий рельєф грає ворогу не на користь, - розповідає замкомбата із позивним “Шендрос”. - Тут всюди балки, перепади висоти та вкрай густі ліси. Технікою заїхати важко. Але вони використовують Баггі та іншу мобільну, швидкісну техніку. І екіпірування у них стає дедалі якісніше". 

Військовий також розповів про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту. 

"Росіяни намагаються продавити нас, обійти з лівого флангу та з боку Вовчанська, зайти за спину. Але нам допомагають хлопці з 57 ОМПБр. Вони нищать ворога та дуже нас виручають", - сказав він.

"Шендерос" зазначив, що росіяни намагаються захопити Вовчанськ, аби відтягнути наші сили з інших напрямків - з Донбасу, півдня, Запоріжжя. Просуватися їм вдається через велику кількість "гарматного м’яса".

"Путіну байдуже на цих людей, - каже зв’язківець із позивним “Рафік”. - У нього є ціль, він суне і суне. А нам байдуже на те, що йому байдуже: ми залізобетонні та тримаємось до останнього". 

У день зйомок цього матеріалу "Шендрос" святкував свій день народження: бійцю виповнилось 28 років. 

Сьогодні вранці Генштаб повідомляв, що На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ.

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