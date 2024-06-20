Південна Корея натякнула на можливе постачання зброї Україні у відповідь на договір КНДР та Росії

Радник президента з національної безпеки заявив, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано сприяє військовому зміцненню Північної Кореї, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягатиме міжнародному контролю та санкціям.

Південна Корея може переглянути свою позицію щодо постачання зброї Україні після того, як КНДР та Росія підписали договір, який передбачає взаємне зобов’язання надати негайну військову допомогу, якщо на одну з них нападуть, пише південнокорейське інформагентство Yonhap.

Радник президента з національної безпеки Чан Хо Джин під час пресконференції висловив жаль з приводу договору про всеосяжне стратегічне партнерство, підписаного під час вчорашньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у Пхеньяні.

За його словами, будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано сприяє військовому зміцненню Північної Кореї, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягатиме міжнародному контролю та санкціям. Чан заявив, що Сеул буде вживати відповідні заходи.

“Ми плануємо переглянути питання збройової підтримки України”, ‒ сказав Чан.

Таким чином він натякнув на зміну політики Південної Кореї щодо ненадання летальної допомоги Україні, підкреслює видання.

Чиновник заявив, що Сеул зберігатиме стратегічну невизначеність щодо типів озброєння. “Конкретні заходи будуть оприлюднені пізніше, і буде цікаво подивитися, як на це відповість Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь”, ‒ сказав чиновник журналістам.

Як повідомив Чан, Південна Корея також запровадить додаткові санкції проти чотирьох кораблів, п’яти організацій і восьми осіб, причетних до передачі зброї та нафти між Росією та Північною Кореєю.