Південна Корея натякнула на можливе постачання зброї Україні у відповідь на договір КНДР та Росії

Південна Корея може переглянути свою позицію щодо постачання зброї Україні після того, як КНДР та Росія підписали договір, який передбачає взаємне зобов’язання надати негайну військову допомогу, якщо на одну з них нападуть, пише південнокорейське інформагентство Yonhap.
Радник президента з національної безпеки Чан Хо Джин під час пресконференції висловив жаль з приводу договору про всеосяжне стратегічне партнерство, підписаного під час вчорашньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у Пхеньяні.
За його словами, будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано сприяє військовому зміцненню Північної Кореї, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягатиме міжнародному контролю та санкціям. Чан заявив, що Сеул буде вживати відповідні заходи.
“Ми плануємо переглянути питання збройової підтримки України”, ‒ сказав Чан.
Таким чином він натякнув на зміну політики Південної Кореї щодо ненадання летальної допомоги Україні, підкреслює видання.
Чиновник заявив, що Сеул зберігатиме стратегічну невизначеність щодо типів озброєння. “Конкретні заходи будуть оприлюднені пізніше, і буде цікаво подивитися, як на це відповість Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь”, ‒ сказав чиновник журналістам.
Як повідомив Чан, Південна Корея також запровадить додаткові санкції проти чотирьох кораблів, п’яти організацій і восьми осіб, причетних до передачі зброї та нафти між Росією та Північною Кореєю.
- Тиждень тому міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Cік заявив, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть містити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. За його словами, Північна Корея також відправила Росії десятки балістичних ракет.
- В обмін на боєприпаси Росія надіслала до Північної Кореї технології, які допоможуть Пхеньяну розгорнути низку розвідувальних супутників, а також зброю, таку як танки та літаки.
- Шин Вон Сік на початку червня під час безпекової конференції “Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі заявив, що дедалі більше доказів свідчать про використання Росією проти України зброї, імпортованої з Північної Кореї.
- У травні країни Євросоюзу запровадили санкції проти дев'яти фізичних та юридичних осіб Північної Кореї та Росії, які пов'язані з незаконними програмами озброєнь та підтримкою Росії у війні проти України.
- Тоді ж Розвідувальне управління Пентагону оприлюднило звіт із доказами, що Росія використала балістичні ракети від КНДР обстрілів України. Американська сторона порівняла уламки ракет, знайдених в Україні, та зображення ворожих цілей у північнокорейських державних ЗМІ 2023-го.