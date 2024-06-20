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На війні загинув ексборець греко-римського стилю з Тернополя Віталій Болюх

Віталій Болюх героїчно загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області.

На війні загинув ексборець греко-римського стилю з Тернополя Віталій Болюх
Віталій Болюх
Фото: Федерація греко-римської боротьби м.Тернопіль

На війні загинув ексборець греко-римського стилю з Тернополя Віталій Болюх. 

Про це повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернопіль. 

“Сумна звістка для борцівської сім’ї Тернополя. 12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області у боях героїчно загинув вихованець «КДЮСШ з греко-римської боротьби» ТМР Болюх (Савич) Віталій Андрійович. (21.02.1982 р.н.). Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям! Вічна пам’ять Герою України”, – йдеться в повідомленні.

Раніше на фронті загинув майстер спорту зі спортивної гімнастики Костянтин Черніков. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання.

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