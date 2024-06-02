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На фронті загинув майстер спорту зі спортивної гімнастики Костянтин Черніков

Костянтин загинув під час виконання бойового завдання.

На фронті загинув майстер спорту зі спортивної гімнастики Костянтин Черніков
Костянтин Черніков
Фото: instagram.com/kostya.chernikov

На фронті загинув майстер спорту зі спортивної гімнастики та тренер Костянтин Черніков. 

Про це повідомляє NV із посиланням на дружину спортсмена Діану. 

Костянтин загинув під час виконання бойового завдання.

“Найважливіше для мене, щоб мого чоловіка пам’ятали якомога довше. Майстер спорту зі спортивної гімнастики, тренер, пілот FPV. Вічна пам’ять і любов”, — написала Діана у соцмережі Х.

Нещодавно на війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух під час ротації на Харківському напрямку.

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