На фронті загинув майстер спорту зі спортивної гімнастики та тренер Костянтин Черніков.
Про це повідомляє NV із посиланням на дружину спортсмена Діану.
Костянтин загинув під час виконання бойового завдання.
“Найважливіше для мене, щоб мого чоловіка пам’ятали якомога довше. Майстер спорту зі спортивної гімнастики, тренер, пілот FPV. Вічна пам’ять і любов”, — написала Діана у соцмережі Х.
Найважливіше для мене, щоб мого чоловіка Костянтина Чернікова памʼятали якомога довше.— Діана Че (@absolutly0) May 31, 2024
МС зі спортивної гімнастики, тренер, пілот fpv
Вічна пам’ять та любов 💔 pic.twitter.com/HALl2JtOWc
Нещодавно на війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух під час ротації на Харківському напрямку.