Костянтин загинув під час виконання бойового завдання.

На фронті загинув майстер спорту зі спортивної гімнастики та тренер Костянтин Черніков.

Про це повідомляє NV із посиланням на дружину спортсмена Діану.

Костянтин загинув під час виконання бойового завдання.

“Найважливіше для мене, щоб мого чоловіка пам’ятали якомога довше. Майстер спорту зі спортивної гімнастики, тренер, пілот FPV. Вічна пам’ять і любов”, — написала Діана у соцмережі Х.

Найважливіше для мене, щоб мого чоловіка Костянтина Чернікова памʼятали якомога довше.

МС зі спортивної гімнастики, тренер, пілот fpv

Вічна пам’ять та любов 💔 pic.twitter.com/HALl2JtOWc — Діана Че (@absolutly0) May 31, 2024

Нещодавно на війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух під час ротації на Харківському напрямку.