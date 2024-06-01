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На окружній дорозі Харкова зіштовхнулись мотоцикл і автомобіль ГАЗ. Дві людини загинули, одна постраждала

Внаслідок ДТП загинули обидва водії. Пасажирка автомобіля ГАЗ отримала травми.

На окружній дорозі Харкова зіштовхнулись мотоцикл і автомобіль ГАЗ. Дві людини загинули, одна постраждала
Фото: поліція Харківщини

Поліція встановлює обставини ДТП на окружній дорозі у Харкові. 

1 червня близько 12:30 по Кільцевій дорозі на перехресті поблизу повороту до  села Сіряки Харківського району сталося зіткнення автомобіля  «ГАЗ-2410» та мотоциклу «BMW». Попередньо встановлено, що 85-річний водій автівки, виконуючи переїзд перехрестя, не надав перевагу в русі 38-річному водію мотоцикла, який їхав головною дорогою.

Внаслідок ДТП загинули обидва водії, а 83-річна пасажирка «ГАЗ 2410»  отримала тілесні ушкодження. 

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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